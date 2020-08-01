İyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti! İşte koronavirüs salgınında yaşananlar
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 17 milyon 758 bine yükselirken can kaybı 682 bini, iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti.
İşte koronavirüs salgınında yaşananlar...
Avustralya’nın Victoria eyaletinde 3, Yeni Güney Galler’de (NSW) 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 201’e yükseldi.
Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 80 artarak 9 bin 457’ye, virüs görülenlerin sayısı da 2 bin 123 artarak 355 bin 667’ye çıktı.