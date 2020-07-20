İstihdamı koruma teklifi yasalaşıyor: İşten çıkarma yasağının süresi uzatılacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta istihdama ilişkin kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte işten çıkarma yasağının süresi de uzatılacak.
TRT Haber'de yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta istihdamı koruma teklifinin yasalaşmasıyla birlikte işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
GENEL KURUL GÜNDEMİNE GELECEK
Cumhurbaşkanı, salgın gerekçesiyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.
3 AY SÜREYLE İŞSİZLİK FONUNDAN KARŞILANACAK
Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan iş yerleri normal çalışma düzenine geçerse, sigorta primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.