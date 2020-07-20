İstihdamı koruma teklifi yasalaşıyor: İşten çıkarma yasağının süresi uzatılacak

Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.