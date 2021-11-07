İşten çıkarılan kapıcı cinnet getirdi! Binayı ateşe verdi

YANGIN SÖNDÜRME SU VAKALARINI KAPATMIŞ

Site yöneticisi Osman Emral, yangının çatı katında yer alan kapıcı dairesinde çıktığını ve kapıcı Aydoğdu'nun yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatarak kaçtığını söyledi. Emral, "C bloğun kapıcısı ile ilgili yoğun şikayetler vardı. Biz de bu şikayetlerden dolayı bugün kendisine iş akdinin fesih edildiğini tebliğ ettik. Tabii tebliğden sonra biz işimize bakmaya başladık. Yarın evi boşaltacağını söyledi. Ben dışarıdayken 'evi yaktı' diye haber geldi.