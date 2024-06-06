Dişine sağlık!
Dişlerinin inci gibi parlamasını kim istemez? Sağlıklı dişlere sahip olmak için sadece diş fırçalamak yetmiyor...
Ağız ve diş bakımlarının yanı sıra beslenmemize de büyük önem göstermemiz gerekiyor.
UZAK DURMAMIZ GEREKEN BESİNLER
Bazı kimselerin diş problemleri genetik olsa da sağlıklı dişlere sahip olmak için uzak durmamız gereken yiyecekler var. İşte tüketmememiz gereken o besinler...
DİŞLERİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KOLA
Kola içerek bedenimize büyük bir ihanet gerçekleştiriyoruz. Tükettiğimizde midemizden dişlerimize kadar bize zarar veren koladan olabildiğince uzak kalmamız gerekiyor.
Özellikle içerdiği sitrik asit, fosforik asit ve şekerden dolayı kola, dişlerin en büyük düşmanıdır.
BUZ ÇİĞNEMEYİN
Yaz aylarında kahvelerimizden eksik olmayan buzun bize serinlik verdiği doğru.
Ancak buz çiğnemek dişlerimize verdiğimiz en büyük zararlardan bir tanesi. Bu durum diş minesinde çatlaklar oluşturabileceği için tavsiye etmiyoruz.
KURU MEYVELERE DİKKAT!
Hepimizin ara öğün niyetine afiyetle tükettiği kuru meyveler sanıldığı kadar yararlı değil.
Karbonhidrat içerikli kuru meyveler sahip oldukları yapışkanlıktan dolayı dişlerimize zarar verebilir. Bu sebeple kuru meyve yedikten sonra dişlerimizi iyice fırçalamalıyız. Aksi taktirde dişlerimiz zarar görecektir.
ALKOL
Gerçekten de alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Her halükarda alkol vücudumuza zarar verirken dişlerimizin de en büyük düşmanlarından biri.
Alkol tükettiğiniz günler mutlaka beraberinde eşit veyahut daha çok su içmeyi ihmal etmeyin. Aksi taktirde ağız ve diş problemleriniz başlayabilir.