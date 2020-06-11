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Terör örgütü DEAŞ'ın sözde valisi yakalandı
Suriye'nin Baas rejimine karşı 'azami baskı' siyaseti uygulamanın tam vakti
Twitter'dan yeni uygulama! Okumadan paylaşmak yasak
İsrail'in toprak gasbında son perde!
Kovid-19 salgını sürecinde insani yardım ve Kızılaycılık
Üst üste dikkat çeken hamleler! Türkiye'nin savaştaki yeri sağlamlaştı
İstanbul'un göbeğindeki kazıda tarihi kalıntılar çıktı
17 Aralık kumpasında verilen cezalar onandı!
Pantsirleri SİHA'lar tarafından vurulan Rusya'dan S-400 siparişi
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Diyanet'ten hac açıklaması
14 gün karantina kalktı
İşgalci İsrail'in zulmü devam ediyor
Meteorolojiden 4 il için dolu uyarısı
Otellerdeki Kovid-19 tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak
Yargıtay Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi davasında Mesutoğlu'nun cezasını onadı
Özel gereksinimli öğrencilere müjde
İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak
Fin pilot Bottas Mercedes takımında yola devam edeceğinden emin
Kuzey Kore ABD'ye meydan okudu! Dilini tut
Metin Topuz davasında karar
KKTC'deki Kapalı Maraş ile ilgili gelişme: Yıl sonuna açılabilir
AKOM, İstanbul için uyarı verdi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'lere destek için kamu spotu hazırladı

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İstanbul'un göbeğindeki kazıda tarihi kalıntılar çıktı