İstanbul'da yeşil papağan sayısı artıyor

Dışarıdan bakıldığında oldukça sevimli gözüken bu papağanların hiç de masum olmadığını belirten Prof. Dr. Özsoy, “Güzel gibi gözüküyorlar ama diğer türlere zararları var. İstilacı türler bunlar. Özellikle karga, güvercin, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların hem yuvalarına hem de yemlerine ortak oluyorlar. Onlarla mücadeleye giriyorlar. Oldukça mücadeleci hayvanlar. Tahmin ediyorum ki onlar güçlü çıkıyorlar, çünkü sayıları gün geçtikçe artıyor. Eskiden sadece Gülhane parkında, Florya ormanında vardı ancak şimdi her yerde görmek mümkün. Yemlerini yedikleri, yuvalarına zarar verdikleri hayvanlar ise tehlike altında. Bu kuşlarla ilgili sayımlar olmalı. Ne kadar var hangi hayvanların yaşam alanlarını kısıtlıyorlar Bütün bunlara bakmak lazım ama çok araştırma olduğunu düşünmüyorum ifadelerini kullandı.