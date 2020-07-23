Siber suçlara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, siber suçlara yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı.
İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi
Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.