Siber suçlara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi