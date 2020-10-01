İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 16 adet minibüs, 7 adet şişme bot, 10 adet kürek, 5 adet pompa ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda ise 16.835TL, 1250 Dolar, 1625 Euro para bulundu.