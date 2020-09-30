İstanbul'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.