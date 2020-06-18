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Yeni Malatyaspor, ligde kalma hedefinde iç saha maçlarına güveniyor
İstanbul'a uyarı! Barajlarında su azaldı
Trump'tan tepki çeken sözler!
Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı
Mehmetçiklerimizin operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK sivilleri hedef almayı sürdürüyor
Darphane, Cumhuriyet altın taklitçilerinin cezalandırılması için gerekli yasal çalışma başlattı
Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti
Bakanlık önlem aldı kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminde artış bekleniyor
Türkiye ikinci kez Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
Rüzgar enerjisi sektörü salgına rağmen büyüyor
Milyonlarca öğrencinin aklındaki soru 'Karneler nasıl alınacak'... Bakan Selçuk yanıtladı
RTÜK'ten yayıncılara uyarı!
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında umutlandıran açıklama!
Türkiye'nin PKK hamlesi sonrası BAE'den tuhaf açıklama
Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı
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Belçika'da sömürgeci Kral 2. Leopold'un büstü kaldırıldı
Pompeo, Hawaii'de üst düzey Çinli bir yetkiliyle bir araya geldi
Dünya nüfusunun yüzde 1'i yerinden edildi! Rekor yine Türkiye'de
İstanbul Temmuz'da 10 yeni timsah yavrusunu bekliyor
Çin'de 28, Güney Kore'de 59 yeni Kovid-19 vakası saptandı

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İstanbul'a uyarı! Barajlarında su azaldı