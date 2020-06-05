İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maske ve dezenfektan otomatları kuruldu

Otomattan maske alan yolculardan Salih İlyasoğlu, uygulamayı çok yerinde bulunduğu belirterek, "İnsanlar bazen unutabiliyor maskeyi ya da düşürebiliyor. Maskesiz almıyorlar içeriye, dolayısıyla bu da iyi bir uygulama. Ödemeyi kredi kartıyla yaptım, kullanımı kolay. Düşünenleri tebrik ederim." dedi.