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İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Çözüm için en iyi yol: ABD'nin gerçekleri itirafı
Namlunun ucundalar
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşleri başladı
Safranımız da oldu!
Türkiye'nin en hızlısı olacak!
Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA itirafı
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Yerli S-400 geliyor!
4 ilde eş zamanlı operasyon
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu
AK Partili Elitaş cebindeki fişi çıkardı: Araştırmak, incelemek lazım
ABD Donanmasına karşı savaş hazırlığı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı
Bilal Erdoğan'ın takdimi ile 8. GİV girişimcilik ödülleri sahiplerini buldu
Turkcell sponsorluğunda hızlı tüketim ve perakende sektörünün yarını zirvesi gerçekleşecek
ABD işine gelince müttefikliği hatırladı
"Türkiye barış için rol üstlensin"
HDP'li Buldan'dan fıkra gibi açıklama: Ne kapanması ülkeyi yöneteceğiz
Kabinede gündem ABD'yle F-35 süreci
Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçtiler!
Lütfü Türkkan'ı böyle savundu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Denizlerdeki en büyük keşif! Bakan Dönmez müjdeyi verdi!

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İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşleri başladı