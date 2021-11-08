İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşleri başladı

Bir tarafta bu projeler için canla başla çalışanların, diğer tarafta metro hattı üzerine hafriyat dökenlerin bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bir yanda, İstanbul Boğazı'nı her türlü faciadan kurtarmak için çabalayan bizler, diğer tarafta İstanbul boğazını ve çevresindeki milyonların can güvenliğini hiçe sayan, dış güçlere mektup yazan iş bilmezler. Bu tür kıyaslamaları çok daha artırmak mümkündür. Ancak biz, ülkemiz için canla başla çalışırken gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Buna, vaktimiz de yok, niyetimiz de." diye konuştu.