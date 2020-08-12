İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatıldı! Dev petrol platformu Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, önceki yıllarda da birçok defa Boğaz'dan geçiş yapan platformun kuleleri köprülerden geçişin kolaylaştırılması için alçaltıldı. Sabah 06.00 sularında Marmara Denizi'nden Karadeniz yönüne doğru geçiş için izin verilen platforma Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de eşlik etti.