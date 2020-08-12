İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatıldı! Dev petrol platformu Boğazı'ndan geçti
Panama bayraklı, 5 bin 235 groston hacminde, 52,4 metre uzunluğundaki "GSP Saturn" petrol platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, önceki yıllarda da birçok defa Boğaz'dan geçiş yapan platformun kuleleri köprülerden geçişin kolaylaştırılması için alçaltıldı. Sabah 06.00 sularında Marmara Denizi'nden Karadeniz yönüne doğru geçiş için izin verilen platforma Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de eşlik etti.
Platformun 27 Aralık 2018'deki geçişinde İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatılmıştı.
Platformun 27 Aralık 2018'deki geçişinde İstanbul Boğazı geçişe çift yönlü kapatılmıştı.