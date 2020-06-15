İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı

Mahkeme salonları da dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi. Salonların önlerine el dezenfektan cihazları takıldı. Hakim, savcı, avukat, memur ve vatandaşların tamamının maskeli olarak bulunacağı duruşma salonlarında izleyici oturum bölgesi birer boşluk bırakılacak şekilde işaretlendi. Ayrıca mahkeme kalem odalarının kapılarına da içeriye girişleri kısıtlamak için kırmızı şerit çekildi.