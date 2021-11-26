"Tabutuna çakılan son çivi"

Filistin için Kudüs'te bir havalimanı meselesi ortadan kaldırılıyor

Tüfekci, İsrail'in iki devletli çözüme giden yolları tamamen kapatmayı hedeflediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu koloninin bu bölgede asıl kurulmasının birtakım net stratejik hedefleri var. Bu havalimanına baktığınızda, bu adımın müstakbel bir Filistin devleti için bu bölgede havalimanı kurulması planına tamamen son verdiğini fark ediyorsunuz. İsrail tarafı için, Kudüs İbrani devletinin başkentidir ve bölünmezdir. Yani onlar için Ürdün Vadisi dahil olmak üzere doğusuyla batısıyla Kudüs İsrail devletinindir."