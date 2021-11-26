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Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
Taşlıgeçit Höyüğü kazılarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı
"Tabutuna çakılan son çivi"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı
Gururlandıran gelişme!: 50'incisi üretildi
BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
Türkiye ile 20 milyar doları aşan hedef!
Dertleri faiz artışı! Türkiye karşıtlarının dolar oyunu
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı: Zulâl Atalay Laçin'in her şeyi sahte
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den faiz, enflasyon ve kur açıklaması
Heyecanlandıran keşif! Homeros'un İlyada'sı tarladan çıktı
Japonya ve Rusya anlaştı!
Çocuk yasağımız vardı
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Tiyatro yapmayı çok istiyordum
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Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Bizi dikkate almıyorlar
"Arkasında siz varsanız bunun sonuçları olacak"
Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Müslüme'nin dedesi, babası çıktı!

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"Tabutuna çakılan son çivi"