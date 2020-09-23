'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

"İbrahim Hakkı Hazretlerinin hocası İsmail Fakirullah Hazretlerine vefa borcu için yeni yılın ilk güneşini onun kabrinin başına indiriyor. İbrahim Hakkı Hazretlerinin babaları, Fakirullah Hazretlerinin birkaç metre ilerisinde yatmaktadır ama babasının değil, üstadının başına bu güneşi indiriyor. Tabii güneşi buraya indirmekle çok farklı mesajlar iletiyor. 'En karanlık noktayı bile aydınlatırız' diyerek bize karanlıkların içinde kalmamamız ve karanlığı aydınlatmamız gerektiğini vurguluyor. İnsanlar bunu izlerken gerçekten muhteşem duygular içerisine giriyor."