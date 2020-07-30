İş adamına, eşinden yeni suçlama; Biraz sonra oğlun ...

Jale Ç., "Damadıma ve bana biraz sonra oğlun gelecek. 'Oğluna seni öldürtürecem. Buradan ölün çıkacak' dedi. Bundan önceki röportajda da yüzüm açık diye bana ağzıma alınmayacak laflar söyledi. Korktuğumuz için oğlunun resminde yüzünü kapattığımızı hatta soyadını bile yazamadığımızı söyledi. Burada hem beni hem de damadımı tehdit etti. Bir sürü hakaretler etti. Burada söyleyemeceğim kötü kelimeler söyledi. Benim sadece istediğim şu devletin bana verdiği evimde çocuklarımla beraber oturmak. Bu sefer de 15 yıldır görmediğim kayınbiraderim Turgay evin olduğu yere geldi. Tarih tekerrürden ibarettir. Ben 2000 yıllarında benzer olayları yaşadığımda eşin bana gülüyordu. Şimdi ben sana gülüyorum dedi. Beni ölümle tehdit etti. Tuncay, Turgay ve Yusuf Ç. tarafından ölümle tehdit ediliyorum"diye konuştu.