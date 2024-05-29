İnsanlık tarihinde uygulanmış en acımasız işkence yöntemleri
Bronz boğa
Eski Yunan devrinde sıklıkla uygulanan bu işkencede tamamen pirinçten üretilen bir boğa figürü tasarlanmış.
Suç işleyen kişi de bu açılıp kapanabilen boğanın içerisinde hapsedilir.
Alttan gelen ateşle pirinç boğa, kırmızılaşana kadar ısıtılır.
Boğanın içerisinde kalan mağdur da en acılı işkenceye maruz kalır.
İşkence koltuğu
Bu işkencede iğneli bir koltuk hazırlanır.
Oldukça acılı bir işkence olan iğneli koltuk Orta Çağ Avrupa'sında sıkça kullanılıyordu.
Mahkum bu koltuğa oturtulur.
Küvet işkencesi
Küvette oturma cezası olarak biliniyor. Bu cezaya göre mahkumlar başları hariç tüm vücudunu küvete sokar. Ardından da cellat da yüzlerini süt ve bal ile kaplar.
Ardından yakındaki arılar mahkumları sokar.
Kazık
Kazığa oturtma aslında en çok bilinen işkence yöntemi... Hatta Macar Kralı 3. Vlad bu işkenceyi çok kullandığı için Kazıklı Voyvoda ile anılıyor
Çatal
Bir kayışa tutturulmuş iki çatallı metalden oluşan işkence aletine maruz kalan mahkum uyursa, çatal suçlunun boğazına giriyor.
Boynuna bu çatal takılan kişi bu nedenle hep dik durmak zorunda!
Boyun işkence aleti
Mahkumun rahat hareket edememesi için hazırlanmıştır.
Bu alete suçlular günlerce, hatta haftalarca maruz kalabiliyordu.
Oldukça vahşi bir işkence!
Havari beşiği
Bu cezayla mahkum piramit şeklinde bir cisme oturtulur.
Kol ve ayaklarından iple gerilir.
Kurşunlu yağmurlama
Dışarıdan delikli bir topa benzeyen bu aletin içi genelde kaynar yağ, kurşun ya da katranla doldurulur. Ardından aletin içindekiler mahkumların vücutlarına serpilir.
Demir giyotin
Demir giyotin, önünden açılıp kapanan ve iç kısmı sivri uçlarla kaplı demir bir dolaptan oluşur.
Tabut işkencesi
Avrupa'nın karanlık dönemi olan Orta Çağ'da kullanılan işkence tekniğiyle mahkum, kafese kapatılır.
Hatta kafes genellikle mahkumdan daha küçüktür. Böylelikle cezaya maruz kalan kişi kafeste sıkışır.
Parmak vidası
El ve ayak parmaklarını yavaşça ezmek için tasarlanmıştır.
Kelebek kelepçe
Bu yöntemle mahkumun elleri arkadan bağlayarak hareketi kısıtlanır.
Kişi bu vaziyette günlerce hatta haftalarca bile tutulabiliyordu.
Giyotin
En bilinen işkencelerden olan giyotin ile kurbanın başı özel hazırlanan mekanizmaya yerleştirilir. Ardından suçlunun el ve başı bu mekanizmaya yerleştirilir.
Raf
Bu acımasız işkenceye göre kurban tahta bir zemine yerleştirilir, kol ve bacaklarından tutup çekiliyordu.
Dil makası
Bu işkence aleti ile kurbanın dili kesiliyordu.
Fare işkencesi
Ortaçağ'da yapılan bu dehşet verici işkenceyle fareler kafese kapatılır. Kafesin açıkta kalan bölmesi suçluya temas edecek şekilde yerleştirilir. Kapana kısılan fareler agresifleşerek suçluya zarar verir.
Çimento ayakkabısı
Mahkuma çimentoya batırılarak ağırlaştırılmış bir ayakkabı giydirilir. Böylelikle ceza alan kişi derin sulara bırakıldığında yüzeye çıkamaz.
Göğüs sökücü
Kadınlar için hazırlanan bu alet oldukça dehşet verici!
Timsah makası
Timsaha benzetilen bu makas, normal makastan daha acılı.
Buzlu su
Bu acımasız işkence tekniğinde erkek ve kadın birbirine bağlanılarak buzlu suya atılır.
Kemik kıran tekerlek
İşkenceci, mağdurun uzuvlarına tahta bir tekerlek bağlar ve mekanizmayı kullanarak tekerleğin dönmesini sağlar.
Sonucunda ise ceza çeken kişinin kemikleri kırılır.
İspanyol eşek
Acımasız cezalarıyla bilinen Engizisyon mahkemelerinin kullandığı bu cezada mağdur çivili bir alete oturtulur. Ardından mahkumdan sürekli eşek üzerindeymiş gibi oturup kalkması istenir.
Testere
Adından da anlaşılacağı gibi mahkuma testere ile işkence edilir.
At işkencesi
Mahkumun uzuvları farklı atlar tarafından farklı yönlere çekilir. Yine Orta Çağ Avrupa'sında kullanılmıştır.