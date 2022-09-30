İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke

Faroe kelime olarak "koyun" anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün.