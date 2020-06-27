Mahalleli imama küstü!

Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, ‘Sabah namazında ne işin var?’ dedi bana. Ben de kendisine, ‘Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir’ dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.