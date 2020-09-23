İlk kez duyan Fatma'nın sevinci ağlattı

Fatma duyduğunda çok mutlu olduklarını ifade eden Kevser Uyar, "İşitme engelli çocuklarımızın çoğu cihazı ilk taktıklarımızda ya ağlıyor ya da çok mutlu oluyorlar, çok seviniyorlar. Fatma da çok mutlu oldu. Fatma'dan küçük bebeklerde genelde sesleri ilk defa duydukları için bir korkma meydana geliyor. Fatma biraz daha yaş olarak büyük olduğu için duyma sevincini yaşayacağını bildiği için çok mutlu oldu. Onun mutluluğunu gördüğümüzde biz de çok mutlu olduk." dedi.