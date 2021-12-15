İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Pandemi var ve siz bu hayvanları nasıl etkilediğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla bir bilinmezin içinde bu kadar hayvanın sağlığını riske atmak büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluk gereği biz pandemi başlar başlamaz araştırma merkezimizi ziyarete kapattık. Personel bile sınırlı sayıda içeri girebildi ve sadece besleme anında izin verdik. Dolayısıyla da zor bir yıl geçirdik" diye konuştu.