İkranur'un babasından flaş sözler: Konuşmaması için öldürüldü

Ünlü, adli soruşturmanın devam ettiğini ve kendisinin bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu konular gizlidir, biliyorsunuz ama şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil.