İkranur'un babasından flaş sözler: Konuşmaması için öldürüldü
Türkiye gündemini sarsan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. İkra Nur'un babası, "Görmemesi gereken bir şeyi görmüş ve konuşacağı için öldürülmüş olabilir." ifadelerini kullandı.
Cansız bedeni evinden tam 7 kilometre uzaklıktaki Adaköy Deresi'nde bulunan Minik İkra'nın babası Serdar Tirsi 'kızının görmemesi gereken bir şeyi gördüğü ve konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini' söyledi.
Baba Serdar Tirsi, dere uzak olduğu için İkranur'un oraya gidemeyeceğini düşündüklerini, bu yüzden dereye bakılmadığını belirtti.
Acılı baba Serdar Tirsi, şöyle konuştu: Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik. Emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik.
"Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü"
Müge Anlı'nın programına katılan baba Serdar Tirsi, çocuğun görmemesi gereken bir şeyi gördüğünü ifade ederek "Bir yanlış yapıldı, İkranur bunu gördü ve öldürüldü" diye konuştu.
"Konuşmasın diye öldürdü"
Derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi. İkranur konuşacağı için öldürülmüş olabilir. İkranur konuşabiliyor sonuçta anlatabilir, konuşmasın diye öldürdü.
Kaybolduktan 4 gün sonra İkra Nur Tirsi'nin ön otopsi raporunda cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı da açıklanmıştı.
İhtimaller araştırılıyor
Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.
Vali Ünlü, ilk bulguları paylaştı
İkra Nur Tirsi'nin cenaze namazı sonrası gazetecilere konuşan Giresun Valisi Enver Ünlü, aramalar sonucunda İkra Nur'un cansız bedenini dere yatağında bulduklarını belirterek şunları söylemişti: İlk bulgular, çocuğumuzun herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu, hiçbir bilgi yok.
Yani şu an çok şükür ilk muayenesinde herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ama tabii sonucu Adli Tıp Kurumunun yazacağı, göndereceği rapora göre sizlerle paylaşabilirim ama şu anda söyleyeceğim bu kadar.
Ünlü, adli soruşturmanın devam ettiğini ve kendisinin bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti: Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu konular gizlidir, biliyorsunuz ama şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil.
Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle ama tabii kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kati yazılı rapor belirleyecek. Şimdilik sizlerle bunu paylaşabilirim.
Bir gazetecinin olayla ilgili gözaltı olup olmadığı yönündeki sorusuna Ünlü, "Şu an itibarıyla bildiğim kadarıyla benim bu konuda bilgim yok. Yani bunu sayın başsavcımız sizlerle paylaşır. Adli soruşturma gizli yürütülüyor." yanıtını verdi.
Vali Ünlü, İkra Nur Tirsi'nin bulunduğu yerde daha önce arama yapılıp yapmadığı yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi: O bölgeyi arkadaşlarımız, yaklaşık bakın 370 hektardı, daha sonra 400 hektara kadar geniş bir alanı taradılar.
Orası buraya kuş uçuşu 1 kilometre ama 7-8 kilometre uzaklıkta bir bölge. Arkadaşlarımız genişleterek sahayı aradılar, taradılar ve üçüncü gün o bölgeye ulaşabildiler. Bende hepsinin krokisi mevcut, sizlerle de basın müdürlüğümüz aracılığıyla paylaştım.
İlk gün neresi arandı, ikinci gün neresi arandı, üçüncü gün neresi arandı, hepsi bizim Valiliğimizin basın bültenlerinde ve basın müdürlüğünde mevcut, bunları oradan alabilirsiniz.
7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün kılanan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morgunda tutulan küçük kızın tabutu İcilli köyü Kıran mahallesindeki evine getirildi.
Buradan daha sonra küçük kızın cenazesi namaz için İcilli Köyü Camisi’ne getirildi.
Köy camisinde sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, küçük kızın babası Serdar Tirsi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Acılı babaya Vali Enver Ünlü taziyede bulunurken, cenaze namazının ardından küçük kız Kıran mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.