İki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu

Korneayı, bir evin dışa açılan penceresi olarak yorumlayan Köşker, "Bu pencere puslandığında görme yetisi azalır. Biz de Riham'a görme kaybı sorununun ortadan kalkması için kornea nakli yaptık. Her iki gözüne de belli aralıklarla nakil gerçekleştirildi. Şu anda sağlığı iyi, normal çocuklar gibi oyun oynayabiliyor ve yaşamına devam edebiliyor. Bu da hastamız ve ailesi kadar bizi de mutlu ediyor."