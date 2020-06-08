İdlib şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Dursun ve Tesmiye Anayurt çiftinin 4 çocuğundan biri olan Piyade Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, 26 Nisan’da Suriye’nin İdlib kentinde tanka yapılan roketatarlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Yaralı asker Anayurt, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 43 gündür tedavisi süren yaralı asker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.