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Dünya'ya doğru geliyor! NASA çarpma olasılığını açıkladı
Bakanlık düğmeye basmıştı! RTÜK'ten Netflix açıklaması
Giresun'da sel felaketi!
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
Milli takımlarda yeni görevlendirmeler
Libya Başkanlık Konseyi'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür
Lübnanlı enerji uzman: Doğal gazın keşfiyle Türkiye dış politikada daha serbest olacak
KKTC'de son 24 saatte 16 yeni vaka görüldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail ve BAE'yi ziyaret edecek
Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar ve görevlerine döndüler
Ukrayna, Türk Konseyinde gözlemci ülke olmak istiyor
Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı
Ürdün'de vakalar arttı, yeni tedbirler alındı
Başkan Erdoğan, Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedi
İletişim Başkanı Altun paylaştı! Müjdeden 1 saat önce Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan'daki görüntüsü
Türkiye'den Kovid-19'la mücadele için Sudan'a tıbbi yardım
Ruhani, Kovid-19 salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzetti
Dünyanın en ünlü gözlüğü posta kutusundan çıktı
Antalya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İran'da koronavirüsten 164 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı

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İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde