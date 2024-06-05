İçinizi serinletecek tarif!
Yaz aylarının kavurucu sıcakları günden güne kendini daha çok hissettiriyor. Doğal ve vitaminli bir serinlemeye ne dersiniz?
TAM SİZE GÖRE
Hazır ve kalorili dondurmaları kenara bırakın, vereceğimiz tarif tam size göre. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, sakız gibi uzayan limonlu dondurma tarifi!
BU BİR GERÇEK
Evde yapılan dondurmalar, hazır dondurmalara göre daha sağlıklı. Ayrıca ev yapımı dondurmaların diğerlerine göre daha lezzetli olduğu da bir gerçek.
SAKIZ GİBİ UZAYAN LİMONLU DONDURMA TARİFİ
Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzet arayanlar için vereceğimiz dondurma tarifi harika bir seçenek. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, sakız gibi uzayan limonlu dondurma tarifi!
LİMONLU DONDURMA İÇİN MALZEMELER
2 su bardağı krema
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı taze limon suyu
2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
Bir tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Bir kaba, krema ve sütü katalım. Daha sonra toz şekeri ve bir tutam tuzu ekleyerek birlikte karıştıralım. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya ara vermeyelim.
Daha sonra karışıma taze sıkılmış limon suyu ve kabuğunun rendesini ekleyip karıştırmaya devam edelim.
Hazırladığımız karışımı bir kaba aktaralım. Daha sonra kabı dondurucuya koyalım ve 3-4 saate yakın orada kalsın.
Dondurmamızı dondurucudan alalım. Dondurmayı servis yapmadan önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletelim. Ardından, dilimleyerek veya küçük toplar halinde servis yapabiliriz.
İsteğe bağlı olarak, üzerine taze limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek sunumunuzu renklendirebilirsiniz.
PÜF NOKTALARI
Limonlu dondurma tarifinin püf noktalarından biri de limon kabuğu rendesi ve taze limon suyudur. Bu sayede dondurma daha ferahlatıcı bir lezzete sahip oluyor.
Dondurma kıvamını daha iyi tutmak için, dondurma yapımı sırasında kullanılan malzemelerin tamamen soğuk olmasına dikkat edelim.
Dondurmayı saklamak için hava geçirmez bir kap kullanalım. Ayrıca dondurmamız dondurucuda en fazla bir hafta saklayalım.