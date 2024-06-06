Seni mutlu edecek tarif

SOĞUK KAHVE YAPIMI







İlk olarak bir kaba 1 yemek kaşığı granül kahve alalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıcak su ve isteğe göre 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek tamamen köpürene kadar çırpmaya başlayalım.