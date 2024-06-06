Seni mutlu edecek tarif
Yaz aylarından vazgeçilmezimiz soğuk kahve... Her oturduğumuz kafede daha önümüze menü gelmeden siparişimiz kafamızda hazır olur.
Peki dışarıda onlarca para vermeden evdeki malzemelerinizle soğuk kahve yapabileceğinizi söylesek. İşte evde içinizi serinletecek soğuk kahve yapımı...
SOĞUK KAHVE YAPIMI
İlk olarak bir kaba 1 yemek kaşığı granül kahve alalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıcak su ve isteğe göre 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek tamamen köpürene kadar çırpmaya başlayalım.
Ardından elimize bir bardak alalım ve alabildiğince buz dolduralım. Daha sonra ise bardağın yarısına kadar süt dökelim. Çırparak köpürttüğümüz kahvemizi ise buzlu bardağımıza yavaş yavaş dökelim.
Son olarak ise istediğiniz soslarla süsleyerek kahvenizi keyifle içebilirsiniz. Afiyet olsun...
ALTERNATİF SOĞUK KAHVE YAPMA ÖRNEKLERİ
Bu sefer kahve yerine sütü köpürtmeye ne dersiniz? Haydi başlayalım...
İlk önce yine 1 kaşık granül kahvemizi sıcak suyun içerisinde çözdürelim. Ardından bir bardağı tekrar buzla dolduralım.
Daha sonra sütümüzü ister çırpıcı ile ister french press ile köpürtebilirsiniz.
Süt köpürtmek için bir tüyomuz daha var. Kullanacağınız miktarda sütü kavanozun içine dökün ve köpürene kadar çalkayabilirsiniz.
Son olarak köpürttüğümüz sütümüzü ve buzlu bardağımızı buluşturalım. En son kahvemizi üzerine dökelim. Sunum için istediğiniz soslarla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...