"Hudut kartalları"

"Hudut hattında gündüz gözetleme, gece gözetleme ve dinleme faaliyetlerini icra ediyoruz, komando kolları ve devriye köpek timiyle sürekli hudut emniyeti takviye ediliyor. Devletimizin ve milletimizin sağladığı imkanlar doğrultusunda hudut hattında gece gündüz, 7 gün 24 saat esnasına göre Atatürk ilke ve inkılapları ışığında her türlü görevi canı pahasına icra ediyoruz."