Türkiye'yi kana bulayacaktı

Şüpheliler ifadelerinde, terör örgütü HTŞ/HAD (Heyet Tahrir el-Şam) üyesi olan ve Suriye’de eğitim alan Cihat T.’nin Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Bunun üzerine İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cihat T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Cihat T.’nin geçen şubat ayında, mülteci kılığında Türkiye’ye girdiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonunda da polis 11 Haziran sabahı operasyon için düğmeye bastı.