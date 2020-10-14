Hırsızlık şüphelisi, kaçarken tabancayla vurudu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.K., ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ö.K. ile ilgili yapılan araştırmada, hırsızlık ve yağma suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.