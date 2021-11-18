Hırsızlar bebek kamerasına yakalandı... Şebeke çökertildi

Olay, 4 ve 8 Eylül'de Mudanya ilçesinde meydana geldi. 2 ayrı evden hırsızlık yapıldığı ile ilgili yapılan ihbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamera görüntülerine ulaşan ekipler, şüphelilerin Marmara bölgesinde birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğunu tespit etti.