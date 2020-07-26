Heybeliada'da tekne battı! 27 kişi kurtarıldı

Adalar Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlçemiz Heybeliada açıklarında bugün saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora olmuştur. Alınan ilk bilgilere göre; mürettebatıyla birlikte (27) kişi bulunan teknedeki yolcular, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerimizce kurtarılmıştır.