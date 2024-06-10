Yeniden ekranlara dönüyor
Yıllardır ismiyle özdeşleşen Çarkıfelek programını Cem Davran'a kaptıran ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni projesi belli oldu.
Ünlü sunucu Güner Ümit'in sunumuyla hatırladığımız 1990'lı yılların popüler programı olan Bay Turnike yarışması sunucu Erbil ile tekrar hayat bulacak.
Kanal D ekranlarında tanıtım filmi yayınlanan Turnike programında söz alan ünlü şovmen Erbil, "Parmağın sahibi geldi.
Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım.
Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var.
Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için...
Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin " diye konuştu.
17 saniyelik tanıtım filminde Erbil'in, 'parmaktan sonra' hareketi ile birçok izleyici Çarkıfelek'i tekrar sunacağını düşündü.
Sosyal medyada merak konusu olan program Çarkıfelek olmadı. Ünlü sunucu bambaşka bir program olan 'Turnike' tekrar ekranlara dönüyor.
Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstleneceği Turnike, yani deyim yerindeyse 'parmaktan' sonra programının tarihi belli oldu.
Tüm seyircilerin merakla beklediği program Kurban Bayramı'nın 1'inci ve 2'inci günleri Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacak.