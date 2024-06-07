Herkes doğru biliyordu
Günümüzde birçok kişi ödem atıcı özelliğinden dolayı limonlu su tercih ediyor. Ancak limonlu suyun en önemli faydalarından biri böbrek taşlarını engellemesidir.
Limon suyu faydalıdır lakin doğru zamanda tüketildiğinde...
FAYDALAR BİR ANDA YOK OLABİLİR
Gün içinde limonlu su tüketmek çok faydalıdır. Ancak yanlış zamanda tüketilen limonlu suyun tüm faydaları biranda yok olabilir.
Böbrek taşlarını engelleme etkisiyle bilinen limonlu su, tüketirken dikkat etmemiz gereken birkaç husus var.
AROMALI İÇEÇEKLER TÜKETİLMEMELİ
Limonlu su tüketirken yapılan hataları sıralayan Dr. Eric Berg'e göre misket limon, limon suyu veya limonlu suyun faydalarını elde etmek için kesinlikle aromalı içecekler tüketilmemeli.
PASTÖRİZE LİMON SUYUNDA YETERİ KADAR YOK
C vitamini deposu için limonlu suyu tercih eden kişilere seslenen uzman, "Pastörize limon suyunda yeteri kadar C vitamini bulunmaz" diyerek uyarıda bulundu.
C VİTAMİ EKSİKLİĞİ OLAN KİŞİLERE LİMONLU SU
Bir bardak suyun içine limon sıkarak veya limonu blenderdan geçirerek tüketilebileceğinin altını çizen uzman doktor, C vitamini eksikliği olan kişilere limonun antihistamin özelliğinden faydalanmaları konusunda önerilerde bulundu.
YEMEKTEN ÖNCE İÇMEYİN
Limonda bulunan asitlerin sindirim sürecini yavaşlattığının altını çizen Berg, yemek yemeden önce limonlu su tüketiminin doğru olmadığını belirtti. Bu sebeple hazırladığınız limonlu suyunuzu yemeklerden en az yarım saat önce tüketmenizi tavsiye ederiz.
LİMON SUYUNU SEYRELTMEYİ UNUTMAYIN
Limon suyu doğrudan içilmemesi gerektiğini söyleyen Berg, suyla seyreltip tüketmenin daha sağlıklı olacağını vurguladı. Aksi takdirde direkt limon tüketimi diş minelerini kırabilir ve ağız sağlığımızda problemler doğurabilir.
MİDE RAHATSIZLIĞINIZ VARSA...
Mide rahatsızlıklarına sahip olan kişiler limon suyu tükettiklerinde ağrılar veyahut yanmalarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle limon suyu tüketmesi sakıncalı olan kimselerin uzak durmasında fayda var.