Lavanta aşkına!
Lavanta sadece kokusuyla nefeslerimizi kesmiyor... Mis kokulu lavanta hem ağrıları kesiyor hem hazımsızlığı bitiriyor.
Ayrıca afrodizyak etsisiyle çiftlerin aşk kapılarını aralıyor... İşte lavantanın birçok faydası...
Kokusuyla herkesi etkisi altına alan lavanta, bünyesinde çok zengin doymamış yağlar içeriyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR
Sağlık açısından çok faydalı olan lavanta A, C vitaminleri ile protein, kalsiyum ve demir vitaminleri ile sindirim sistemini düzenliyor.
CİNSEL YAŞAMDA MUTLULUK
Afrodizyak etkisi bulunan lavanta, çiftlere cinsel yaşamda da mutluluk veriyor.
LAVANTANIN FAYDALARI
İşte binbir derde deva lavantanın diğer faydaları:
Sindirimi kolaylaştırır, hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Kas ağrılarını keser.
Baş ağrısını dindirir.
Bağırsakları temizler.
Yara, enfeksiyon ve egzamayı giderir.
Uyku problemlerini bitirir.
Stres ve depresyonu önler.