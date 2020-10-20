Tren araca çarptı: 1'i çocuk 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Saadettin Kara ve Zeynep Azra Soysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elanur Soysal ise Gaziantep'e sevk edildi.