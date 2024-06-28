Hem tok kalıp hem de kilo vermek isteyenler buraya!
Yaz ayları geldiği için birçoğumuz fazla kilolarımızdan hızlıca kurtulmak istiyoruz.
Ama nasıl?
Çözümü çok basit! Sayacağımız iştah kesici 10 besin ile dilediğiniz vücuda sahip olabilirsiniz.
İşte o besinler...
BADEM
Antioksidanların yanı sıra önemli oranda E vitamini ve magnezyum içeren badem, iştah kesen ürünler arasında yerini alıyor.
Bununla birlikte kan şekerini kontrol etmeye ve bağırsak sağlığını geliştirmeye de yardımcı olan badem, tokluk hissi sağlıyor.
YUMURTA
İştahı kapatan yiyecekler listesinin en önemli üyelerinden biri yumurta. Yüksek protein içeren ve sağlık deposu olarak anılan yumurta, sizi uzun bir süre tok tutabilir.
BİTTER ÇİKOLATA
En az yüzde 70 oranında kakao içeren bitter çikolataların doğal iştah kapatıcılar olduğunu biliyor muydunuz?
Kalori yakımına yardımcı olan doymamış yağ asitlerine sahip bitter çikolata, özellikle yemekten 20 dakika önce tüketildiğinde etkili bir iştah kapatıcı hâline geliyor.
ZENCEFİL
Sindirime yardımcı olan zencefil ayrıca iştahı da kapatıyor.
AVOKADO
Kolesterolü ve kan şekerini düşüren avokado, ayrıca iştah kesiyor. Çok az miktarda tüketilen avokado dahi uzun süreli tokluk hissi sağlayabilir.
TARÇIN
Kan şekerini düşürmeye ve diyabetle savaşmaya yardımcı olan besinler arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olan tarçın, önemli bir iştah kapatıcı haline getiriyor.
WASABİ
Fazla kilolarla mücadele etmek için en etkili doğal silahlardan biri olan wasabi, en etkili doğal iştah bastırıcılar arasında yer alıyor.
YOĞURT
Düzenli olarak tüketildiğinde metabolizmanın hızlanmasına ve sindirimin kolay hale gelmesine katkı sağlayan yoğurt ayrıca Bağırsak sağlığını korumaya ve kemiklerin güçlenmesine de yardımcı oluyor.
SOMON
İyi bir protein kaynağı olan somon, yüksek protein içeren diyetlerin tokluk hissinin daha uzun süreli olmasına olanak sağlıyor.