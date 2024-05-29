Hem besliyor hem de temizliyor!
Sağlıklı dişlere sahip olmak için ağız ve diş bakımının yanı sıra beslenme kalitesi de büyük önem taşıyor. Düzenli ve sağlıklı beslenme beden sağlığınızı koruduğu gibi dişlerin de güçlenmesini sağlıyor. İşte dişler için sağlık deposu 10 besin...
Dişlerinin inci gibi parlamasını kim istemez? Ancak bunun için sadece diş fırçalamak yetmiyor. Ağız ve diş sağlığımız için düzenli kontrollerimizin yanı sıra beslenme düzenimize de dikkat etmemiz gerekiyor.
DOĞRU VE DÜZENLİ BESLENME
Doğru ve düzenli beslenme dişlerin ve diş etlerinin güçlü olmasını sağlıyor. Bu yüzden diş bakımının yanı sıra inci gibi dişlere sahip olmak için sağlıklı beslenmeye dikkat etmeliyiz. Peki dişlerinize iyi gelen besinleri biliyor muydunuz? İşte dişler için sağlık deposu besinler...
10 KUVVETLENDİRİCİ BESİNİ TÜKETEREK DİŞ SAĞLIĞINIZI KORUYUN
Süt: Çocukluğumuzdan beri gerek kahvaltılarda gerekse uyumadan hemen önce annemizin binbir ısrarıyla içtiğimiz süt.. Kalsiyum açısından önemli bir yer tutan süt sadece kemiklere değil dişlerimize de çok etkili bir besin. Çene kemiğini güçlendirmeye yarayan süt ayrıca diş eti hastalıklarına karşı da korumaya yardımcı oluyor.
Somon: Kalsiyum açısından zengin bir besin kaynağı olan somon balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, özellikle çocukların diş gelişimine oldukça katkı sağlıyor. Ayrıca somon balığında ağız sağlığı için çok önemli besin kaynağı olan D vitamini de bulunuyor.
Peynir: Kalsiyum, fosfor ve protein gibi maddeleri içeriğinde bulunduran peynir ağzın PH dengesini ayarlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca diş oyuklarının oluşmasını engelleyen peynir, çürüklere karşı koruyor ve yeni çürüklere engel oluyor. Diş minesine karşı çok faydalı olan peyniri, şekerli yiyeceklerden sonra eğer yerseniz şekerin dişlerinize olan negatif etkisini yok etmiş olursunuz.
Kuru üzüm: Şekerli besinler, dişlerin çürümesine yol açsa da kuru üzüm bunlardan biri değil. Kurum üzüm tatlı ve yapışkan olmasına rağmen diğer şekerli besinlerin yanı sıra ağız içindeki bakterilerin gelişimi engelliyor.
Portakal: Diş eti iltihabını önleyen portakal ayrıca bağ dokusunu güçlendirerek diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor. İçindeki florun sayesinde, dişin sert tabakasının yapısını geliştirerek, dişleri ağız içinde oluşan asitlere karşı koruyor.
Çilek: C vitamini açısından zengin çilek, diş etlerinin gücünü ve bütünlüğünü koruyor. Ayrıca mevsimi geldiğinde aldığınız çilekleri ezip dişlerinizi fırçalamak beyazlamasına yardımcı oluyor.
Su: Hayatımızın vazgeçilmesi, her derde deva olan su diş çürümesine engel olan tükürük seviyesini arttırıyor. Diş minesinin zarar görmesine engel olan su ayrıca gıda atıklarının da temizlenmesine katkı sağlıyor.
Yoğurt: Yoğurt, hayatımızın her alanında şifa olduğu gibi diş konusunda da faydası saymakla bitmez. Sallantılı ve gevşek dişleri iyileştirmede yardımcı olan yoğurt ayrıca iltihabı azaltmaya ve diş kayıplarını önlemeye yardım ediyor.
Yeşil çay: Diyetlerimizin vazgeçilmezi yeşil çay, içerisinde bulunan katesin maddesi ile ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı oluyor. Kansere karşı da çok etkili olan yeşil çay aynı zamanda ağızdaki kötü kokuya da engel oluyor.
Maydanoz: Detoks sularımızın baş tacı maydanoz... Ağız kokusuna neden olan yiyecekleri tükettikten sonra bir miktar maydanoz çiğnemek hoş bir ağız kokusuna sahip olmamızı sağlar.