Hem besliyor hem de temizliyor!

Süt: Çocukluğumuzdan beri gerek kahvaltılarda gerekse uyumadan hemen önce annemizin binbir ısrarıyla içtiğimiz süt.. Kalsiyum açısından önemli bir yer tutan süt sadece kemiklere değil dişlerimize de çok etkili bir besin. Çene kemiğini güçlendirmeye yarayan süt ayrıca diş eti hastalıklarına karşı da korumaya yardımcı oluyor.