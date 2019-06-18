Sıfır km satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş, otomobil markalarının haziran kampanyalarını gündeme getirdi. Haziran ayında kampanyalarına devam eden markalar, artan hurda indiriminin sağladığı destekle 2019’un kalan kısmında satışları düzeltmeye çalışacaklar. Geçen ay kredi kampanyaları ile dikkat çeken otomobil markalarının bu ayki kampanyalarına bazı modeller için avantajlı fiyatlar eklemeleri dikkat çekti.



Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları



Sıfır km satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş, otomobil markalarının haziran kampanyalarını gündeme getirdi. Haziran ayında kampanyalarına devam eden markalar, artan hurda indiriminin sağladığı destekle 2019’un kalan kısmında satışları düzeltmeye çalışacaklar. Geçen ay kredi kampanyaları ile dikkat çeken otomobil markalarının bu ayki kampanyalarına bazı modeller için “avantajlı fiyatlar” eklemeleri dikkat çekti.