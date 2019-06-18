Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları
Sıfır km satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş, otomobil markalarının haziran kampanyalarını gündeme getirdi. Haziran ayında kampanyalarına devam eden markalar, artan hurda indiriminin sağladığı destekle 2019’un kalan kısmında satışları düzeltmeye çalışacaklar. Geçen ay kredi kampanyaları ile dikkat çeken otomobil markalarının bu ayki kampanyalarına bazı modeller için avantajlı fiyatlar eklemeleri dikkat çekti.
Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları
Sıfır km satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş, otomobil markalarının haziran kampanyalarını gündeme getirdi. Haziran ayında kampanyalarına devam eden markalar, artan hurda indiriminin sağladığı destekle 2019’un kalan kısmında satışları düzeltmeye çalışacaklar. Geçen ay kredi kampanyaları ile dikkat çeken otomobil markalarının bu ayki kampanyalarına bazı modeller için “avantajlı fiyatlar” eklemeleri dikkat çekti.
Haziranın en sıcak otomobil kampanyaları
Sıfır km satışlarında yaşanan yüzde 50 düşüş, otomobil markalarının haziran kampanyalarını gündeme getirdi. Haziran ayında kampanyalarına devam eden markalar, artan hurda indiriminin sağladığı destekle 2019’un kalan kısmında satışları düzeltmeye çalışacaklar. Geçen ay kredi kampanyaları ile dikkat çeken otomobil markalarının bu ayki kampanyalarına bazı modeller için “avantajlı fiyatlar” eklemeleri dikkat çekti.
TM Dijital Haber Merkezi
2019 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 33 bin 16 adet oldu. 72 bin 755 adet olan 2018 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 54,62 oranında azaldı. Yılın ilk 5 ayında büyük düşüş yaşayan markalardan haziran ayı için kampanya açıklaması yapanları sizin için bir araya getirdik.
2019 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 33 bin 16 adet oldu. 72 bin 755 adet olan 2018 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 54,62 oranında azaldı. Yılın ilk 5 ayında büyük düşüş yaşayan markalardan haziran ayı için kampanya açıklaması yapanları sizin için bir araya getirdik.