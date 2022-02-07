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Türkiye sıfır ve ikinci el otomobilde tercih değişti!
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Yeni görüntüler sızdırıldı! ABD henüz doğrulamadı
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Adı tatlı kendi tatsız hastalık: Beyinde baloncuk
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Yumurta sarısı ve brokoli D vitamini deposu
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Irak'ta Sünniler, KDP ve Türkmenler meclisteki cumhurbaşkanı seçimi oturumuna katılmayacak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Fransız mevkidaşı ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü
İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden'la telefonda görüştü
Sağlık durumuyla ilgili gençleri bilgilendirdi
Başkan Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan 'özel sporcular'a teşekkür

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Hayrete düşüren görüntüler! Gemiler dondu