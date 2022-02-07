Hayrete düşüren görüntüler! Gemiler dondu

BAYKAL GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?
Baykal gölüne ülkemizden gidebilmek için kullanabileceğiniz tek ulaşım yolu hava yoludur. Hava yolu ile Rusya'nın Irkutsk şehrine direkt olarak gidiş olmadığı için aktarmalı uçuş seçeneklerini kullanmanız gerekiyor.
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Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Rusya'nın güneyindeki Baykal Gölü'ndeki manzara görenleri şaşırtıyor. Listvyanka kentinde soğuk hava nedeniyle buz kütlelerinin kapladığı gölün limanında, gemiler ve botlar buz tuttu. Baykal gölü, Eski Türklerin yaşam alanı olarak da biliniyor.
Rusya'nın Sibirya bölgesinin güneyindeki, İrkutsk Oblastı ve Buryatya arasında kalan dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'nde gemiler buz tuttu.
Sert kış koşullarının yaşandığı Baykal Gölü'nde, denizciler baharın gelmesini ve donan gölde buzların çözülmesini bekliyor.
ESKİ TÜRKLERİN YAŞAM ALANI
Yüz ölçümü 31,722 kilometrekare olan Baykal Gölü, özellikleri bakımından dünya için çok önemli bir özelliğe sahiptir. Dünyada tatlı su rezervinin yüzde 20'si ise, Baykal Gölü'nden sağlanıyor.
Baykal Gölü, dünyanın en derin gölü olma özelliğinin yanı sıra Eski Türklerin yaşam alanı olarak da biliniyor.
BAYKAL GÖLÜ'NÜN DERİNLİĞİ
Baykal Gölü'nün 25- 30 milyon yıl kadar önce oluştuğu tahmin ediliyor. Bu yönü ile de dünyanın en eski göllerinden biri olarak da kabul ediliyor. Baykal Gölü, tektonik bir kırılma sonucunda ortaya çıkmıştır. Baykal gölünün en derin noktası 1637 metredir.
BAYKAL GÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR?
Baykal gölüne ülkemizden gidebilmek için kullanabileceğiniz tek ulaşım yolu hava yoludur. Hava yolu ile Rusya'nın Irkutsk şehrine direkt olarak gidiş olmadığı için aktarmalı uçuş seçeneklerini kullanmanız gerekiyor.
Öncelikle Rusya'nın Moskova şehrine uçuş gerçekleştirerek daha sonra da buradan aktarma yaparak Irkutsk şehrine geçebilirsiniz. Baykal gölüne ülkemizden gidebilmek için yaklaşık 12 saatlik bir yol gitmeniz gerekiyor.