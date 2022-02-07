Hayrete düşüren görüntüler! Gemiler dondu

BAYKAL GÖLÜ'NÜN DERİNLİĞİ

Baykal Gölü'nün 25- 30 milyon yıl kadar önce oluştuğu tahmin ediliyor. Bu yönü ile de dünyanın en eski göllerinden biri olarak da kabul ediliyor. Baykal Gölü, tektonik bir kırılma sonucunda ortaya çıkmıştır. Baykal gölünün en derin noktası 1637 metredir.