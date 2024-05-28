Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını

Fatma Girik

Fatma Girik'in, 55 yıl boyunca kendisine takıntılı olan hayranı Mehmet Altan, Girik'i 20 yaşından bu yana her yerde takip ediyor. Evine tırmanıyor, hastane odasında ziyaret ediyor, evlenme teklifi ediyor ve şiirler yazıyor.