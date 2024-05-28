Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını
Muazzez Ersoy
1998 yılında bir konser için Edirne'de bulunan Muazzez Ersoy, kaldığı otelin bahçesinde gazetecilerle sohbet ederken, yan masadan gönderilen şampanyayı reddetti ve bir anda kurşunların hedefi oldu.
Şampanya tekliflerinin reddedilmesi sonucu öfkelenen Süleyman Aygün ile Melih Yıldız, Ersoy ve yanındakilere kurşun yağdırmaya başladı.
Olaydan birkaç gün sonra Edirne'de yakalanan iki silahlı saldırganın ilk sorgularında, ''Muazzez Hanım'a şampanya ikram ettik. Garson bize ikramın geri çevrildiğini söyleyince gururumuza yediremedik. Bir süre sonra masalarına gidip ateş ettik'' dedikleri öğrenildi.
Bülent Ersoy
Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Bülent Ersoy, 1989 yılında Adana'da verdiği konser esnasında, hayranı Hacı Tepe'nin istek şarkısını okumadığı için silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıyı yaralı olarak atlatan Ersoy'un, ameliyat sırasında böbreği alınmıştı
Jessica Alba
41 yaşındaki başarılı oyuncu Jessica Alba, 1996 yılında Flipper dizisiyle sarsılmaz bir ün yakalamıştı.
O yıllarda henüz 15 yaşında olan yıldız, önceleri tuhaf telefonlar almaya başladı fakat umursamadı.
Bu tuhaf telefonların hemen ardından kaçırılan Alba, tam 14 saat sonra bir otomobilin bagajında kolları, bacakları ve ağzı bağlı bir şekilde bulundu.
Beren Saat
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle bir döneme damga vuran Beren Saat, dizideki tecavüz sahneleri nedeniyle çok konuşulmuştu.
Saat, bir set arkadaşını da yanına alarak gittiği restoranda, alkollü birkaç hayranının, diziye gönderme yaparak, kendisine sözlü tacizde bulunması sonucu, restoranı ağlayarak terk etti.
John Lennon
Efsane İngiliz müzisyen John Lennon, 9 Aralık 1980'de ABD'de Mark David Chapman tarafından, ünlü olduğu gerekçesiyle öldürüldü.
Mark David Chapman, Lennon gibi ünlü olmak istiyordu ve eğer oldukça ünlü birini öldürürse şöhrete kavuşacağını sanıyordu.
Hasta ruhlu Chapman, ünlü müzisyenden imza aldıktan sonra, John Lennon'a yaklaştı ve silahını ateşledi.
Fatma Girik
Fatma Girik'in, 55 yıl boyunca kendisine takıntılı olan hayranı Mehmet Altan, Girik'i 20 yaşından bu yana her yerde takip ediyor. Evine tırmanıyor, hastane odasında ziyaret ediyor, evlenme teklifi ediyor ve şiirler yazıyor.
Uma Thurman
48 yaşındaki ünlü model Uma Thurman'a, Jack Jordan isimli hayranı tarafından onlarca cinsel içerikli mesaj atılsa da, Thurman bu durumu önemsemedi.
Fakat, ünlü modele aynı hayranı tarafından atılan, açık bir mezarda elinde jiletle duran bir adam fotoğrafı, ünlü modeli dehşete düşürdü.
Sapkın hayran, üç yıl boyunca devam eden bu mesajların ardından yakalandı ve hapse girdi.
Gigi Hadid
Dünyaca ünlü model Hadid, bir defile çıkışı hayranı tarafından kucaklanınca, kendisini kucaklayan kişiye yumruk atarak kurtulmaya çalışmıştı.
Katy Perry
34 yaşındaki ünlü şarkıcı Katy Perry, uzun süredir kendisini takip eden Polonyalı hayranı Pawel Jurski'nin, sahneye atlamasıyla oldukça korkmuştu.
Psikolojik problemleri olduğu düşünülen Jurski'nin, "Katy Perry ile birlikte olmak için gereken her şeyi yaparım" sözleri ise, duyanları dehşete düşürdü.
Hadise
Hadise'nin takıntılı hayranı, ünlü şarkıcının oturduğu siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Savunması ise "Ben Hadise hayranıyım. İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim.
Sitenin dikenli tellerini aşarken yakalandım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" oldu.