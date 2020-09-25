"İnsanlık yararına teknolojiler" yarışıyor

"Yeni nesil TEKNOFEST'ler muhakkak gelecektir. Yeni nesilin, daha farklı açılardan, daha farklı festivallerle birleştirileceğine inandığımız için TEKNOFEST'in oldukça güzel ve güzide bir program olduğunu söyleyebiliriz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının olduğu bir kültürden geldiğimiz, nesilden olduğumuz için bu fikir ve ideolojiyle gerçekten insanı yaşatacak ve rahat ettirecek projelerde bulunmak her zaman bizleri mutlu edecektir."