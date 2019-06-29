Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı

Hava durumu 29 Haziran raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkların düşmesi ve yağışlı havayla birlikte rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi için yapılan son dakika uyarıları ile vatandaşlara yağışlı havaya kaşı tedbirli olma çağrısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte yurt geneli ve İstanbul hava durumu…