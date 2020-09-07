Hatay'daki yangın yeniden alevlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi sabah saatlerinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli de bölgedeydi. Pakdemirli, iki mahallede birer samanlığın yandığını, bir mahallenin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı. Helikopter ve uçaklarla gece ara verilen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.