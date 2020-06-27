Hatay'da YKS heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşanırken, sınava giren öğrenciler ve veliler arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği gözlendi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı.