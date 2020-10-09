Büyük yangın! 3 ilçeye yayıldı
Hatay'da ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yerleşim yerlerine de sıçrayan alevlerin trafo patlamasından çıktığı belirlendi.
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.
Bunun üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.
Alevler çevredeki yerleşim yerlerine de sıçradı. Bazı araçlar enkaza döndü.
Güvenlik güçleri anonslarla risk altındaki evlerin boşaltılması çağrısında bulundu.
Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.
Şu ana kadar can kaybının olmadığı yangında biri çocuk 8 kişi yaralandı.
Bölgede söndürme çalışmaları sürerken Hatay Valiliği de yangının çıkış sebebini "trafo patlaması" olarak açıkladı.