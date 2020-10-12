Bakan Soylu şaşkınlığını gizleyemedi! Tüm ev yandı, Türk bayrakları yanmadı

'BAYRAĞIMIZIN YANMAMASINA ÇOK MUTLU OLDUM'

Alevlerin bir anda geldiğini ve eve girdiğinde her şeyin yandığını gördüğünü belirten İlhan Saydam, “O anda canımızın sağ olmasına şükrettik. En çok dikkatimi çeken şey, her yerin yanmasına rağmen bayrağımızın yanmaması oldu. Çekmecede duruyordu. O kadar ateşin içinde yanmamıştı. Vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum. Bayrağımızın yanmamasına çok mutlu oldum” diye konuştu.