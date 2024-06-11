Mikrop üflüyor! Aman dikkat

BAŞ AĞRINIZIN SEBEBİ: KLİMA OLABİLİR!

Öte yandan klimalar oda ısısını çok hızlı bir şekilde soğutmasının, baş ağrısı, kas ağrısına sebep olabilir diyen Gemcioğlu, "Bunların önüne geçilebilmesi için odanın nem oranının yüzde 40-50 oranında tutulması gerekiyor.