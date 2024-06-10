Suyunu sakın dökmeyin
KEMİK ERİMESİ VE KEMİK AĞRILARINA İYİ GELİYOR
Yumurtayı kaynattığınız su içerisinde yumurtanın kendisinde bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyum içerdiği söyleniyor. Bu nedenle kaynatılan yumurtanın suyunun kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklara iyi geliyor.
ÇİÇEKLERİNİZİ CANLANDIRIR
Yumurta suyunun içerisinde yer alan kalsiyum bitkiler içinde oldukça faydalı. Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya ve beslemeye yetecektir.
DAHA CANLI VE PARLAK SAÇLAR
Kaynattığınız yumurta suyunu saçlarınıza sürün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve bu da saçlarınızın oldukça canlı görünmesine yardımcı olur. Özellikle de kuru saçlar için adeta bir ilaç.
KİRECİ SÖKÜP ATAR
Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz. Kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın. İçerisine de biraz sirke dökün. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.